Četiri osobe uhićene

VIDEO / Zatvoren Tower of London, prosvjednici kolačem gađali vitrinu s carskom krunom

Hina
06. pro. 2025. 16:10
tower od london -reuters
Isabel Infantes/REUTERS / Isabel Infantes

Četiri su osobe uhićene u londonskom Toweru nakon što su na vitrinu s Carskom državnom krunom bacile hranu, izvijestila je u subotu policija, a incident je rezultirao privremenim zatvaranjem dijela povijesne zgrade u kojoj su pohranjeni krunski dragulji.

Organizacija koja djeluje pod nazivom Take Back Power i sebe opisuje kao skupinu koja pruža građanski otpor, objavila je snimku incidenta na društvenim mrežama, objasnivši da su dva njezina člana na vitrinu bacila drobljenac od jabuka i kreme.

Londonska je policija objavila da su nakon izvješća o oštećenju vitrine privedena četiri prijestupnika.

"Privedeni su, a kuća s draguljima je zatvorena za javnost dok traje policijska istraga", stoji u izjavi.

Carsku državnu krunu nosi kralj Karlo u određenim službenim prigodama, poput, primjerice, državnog otvaranja parlamenta. Nosio ju je i po povratku u Buckinghamsku palaču nakon krunidbe u Westminsterskoj opatiji 2023. godine.

Tisuću godina staru tvrđavu svake godine posjeti više od tri milijuna ljudi, a poznati krunski dragulji, koje čine kruna, žezlo, kraljevska kugla i ostali predmeti koji pripadaju kraljevskoj obitelji, poput raskošne odjeće, jedna su od glavnih atrakcija.

Udruga Historic Royal Palaces, koja upravlja tornjem, izjavila je da je njihovo osoblje brzo reagiralo na incident. Kuća krunskih dragulja nakratko je bila zatvorena dok je policija provodila istragu. U policijskoj izjavi se kaže da "krunski dragulji nisu oštećeni".

Udruga Take Back Power izjavila je da je svrha njihova prosvjeda bila ukazati na njihove zahtjeve kojima od vlade traže oporezuje superbogate.

Tower of London

