Završen treći krug pregovora SAD-a i Irana: "Počinje zvučati kao 2003."
Omanski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi izvijestio je kako je u drugoj fazi trećeg kruga mirovnih pregovora SAD-a i Irana - postignut "značajan napredak". Neizravni pregovori održani su u švicarskoj Cologni uz posredstvo Omana
Iranski i američki predstavnici sastali su se po treći put kako bi uz posredovanje šefa omanske diplomacije Badra Albusaidija postigli dogovor.
"Nastavit ćemo uskoro nakon konzultacija u Teheranu i Washingtonu. Razgovori na tehničkoj razini održat će se sljedeći tjedan u Beču. Zahvalan sam svima uključenima na njihovim naporima: pregovaračima, IAEA-i i našim domaćinima, švicarskoj vladi", napisao je omanski ministar vanjskh poslova al-Busaidi na platformi X.
Iran je također objavio da se nastavak pregovora očekuje u idućih tjedan dana nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči pregovore u Ženevi ocijenio kao dosad najozbiljnije.
- Obje strane moraju se konzultirati sa svojim vladama, rekao je Arakči državnoj televiziji.
Ti pregovori dio su napora SAD-a i zapadnih sila da spriječe pokušaje Irana da razvije nuklearno naoružanje, piše HRT.
Pillared on the understandings forged in the previous round, Iran will resume talks with the U.S. in Geneva with a determination to achieve a fair and equitable deal—in the shortest possible time.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 24, 2026
Treći sastanak američkih i iranskih predstavnika
Teheran inzistira da se razgovara samo o nuklearnom programu, ističući da ima pravo na razvoj nuklearne energije u civilne svrhe. Načelno su pristali ograničiti nuklearne aktivnosti ako SAD ukine sankcije.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da je dogovor "na dohvat ruke, ali samo ako prioritet bude diplomacija", koja je za Trumpa, prema riječima njegove glasnogovornice Karoline Leavitt, uvijek prva opcija, ali je po potrebi spreman upotrijebiti i silu.
Ulagače u naftu je zabrinula vijest da su šef iranske diplomacije i američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nakon trosatnih neizravnih pregovora napravili pauzu, prema izjavi posrednika, šefa omanske diplomacije.
Dvije strane razmijenile su "kreativne i pozitivne ideje", objavio je šef omanske diplomacije, izrazivši nadu da će postići napredak. Neimenovani visoki iranski dužnosnik rekao je da su razgovori "intenzivni i ozbiljni".
- Predstavljene su nove ideje koje iziskuju konzultacije s Teheranom. Stavovi se još razilaze o nekim pitanjima i tu razliku valja ublažiti, dodao je.
'Počinje zvučati kao 2003.'
Carl Bildt, supredsjedatelj Europskog vijeća za vanjske odnose, usporedio je tvrdnje da Iran razvija projektile dugog dometa s lažnim izvješćima da Irak ima oružje za masovno uništenje uoči američke invazije 2003. godine, piše Al Jazeera.
"Ne mislim da postoje ikakve naznake da [Iran] razvija interkontinentalne balističke projektile, a tvrdnje da imaju balističke projektile sposobne pogoditi Europu također su vrlo upitne", napisao je Bildt, koji je prethodno bio švedski premijer, na X-u.
"Počinje zvučati kao 2003.."
