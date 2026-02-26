Završen treći krug pregovora SAD-a i Irana: "Počinje zvučati kao 2003."

"Nastavit ćemo uskoro nakon konzultacija u Teheranu i Washingtonu. Razgovori na tehničkoj razini održat će se sljedeći tjedan u Beču. Zahvalan sam svima uključenima na njihovim naporima: pregovaračima, IAEA-i i našim domaćinima, švicarskoj vladi", napisao je omanski ministar vanjskh poslova al-Busaidi na platformi X.

