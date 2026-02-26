Obućina: Samo Iranci mogu promijeniti svoju vlast. Budalaština je pomisao da će je srušiti granatiranje izvana

"I dalje postoji spremnost naroda da se odupire vlastima, ali i želja da sve prođe mirno i da se sve vrati u normalu iz koje bi se moglo drugačije razgovarati s vlastima. Ljudima u Iranu nije toliko do rušenja vlasti kao takve nego do provođenja reformi i uklanjanja utjecaja Revolucionarne garde koja je ogrezla u korupciju i nepotizam i zarobila državu", naglašava Obućina.