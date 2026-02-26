Oglas

GUŽVA NA BLISKOM ISTOKU

Obućina: Samo Iranci mogu promijeniti svoju vlast. Budalaština je pomisao da će je srušiti granatiranje izvana

N1 Info
26. velj. 2026. 20:43

Analitičar Vedran Obućina u N1 studio uživo Hrvoja Krešića komentirao je nastavak pregovora Irana i SAD-a, gomilanje američke vojne sile na Bliskom istoku i oko Irana te mogućnosti promjene vlasti u Teheranu.

"Sukob između SAD-a i Irana nije neizbježan i mislim da i po Trumpovim riječima postoji mogućnost napretka pregovora te da bi se s tim napretkom prijetnja prema Iranu smanjivala, ali to ne znači da bi se smanjilo prisustvo vojne sile. Ta sila predstavlja vidljiv politički i psihološki pritisak na Islamsku Republiku i žeton je za pregovore, u slučaju da se Iran ne potrudi u pregovorima", ističe analitičar Vedran Obućina.

U slučaju da Iran ne bi bio spreman na ustupke, neizbježno bi došlo do napada, nastavlja analitičar Obućina, ali trajanje i intenzitet tog napada zasad ne znamo. Prema istupima američkog predsjednika Donalda Trumpa, da de se zaključiti kako bi taj potencijalni napad bio jak i kratak, ali i dalje je vrlo upitno što bi mu bio krajnji cilj.

Korupcija i nepotizam Revolucionarne garde zarobili državu

Obućina, koji iz Kaira prati situaciju u Iranu, odnosno na Bliskom istoku ističe kako se iz iranskih medija dade zaključiti da su s otvaranjem sveučiilišta ponovno krenuli prosvjedi studenata, ali više se ne sukobljavaju s policijom nego sa studentima neistomišljenicima koji snažno podupiru vlast te militantnim skupinama.

"I dalje postoji spremnost naroda da se odupire vlastima, ali i želja da sve prođe mirno i da se sve vrati u normalu iz koje bi se moglo drugačije razgovarati s vlastima. Ljudima u Iranu nije toliko do rušenja vlasti kao takve nego do provođenja reformi i uklanjanja utjecaja Revolucionarne garde koja je ogrezla u korupciju i nepotizam i zarobila državu", naglašava Obućina.

Za promjenu vlasti potreban je revolucionarni naboj čitavog naroda

Smatra da su Iranci spremni prosvjedovati zbog osobnih sloboda, stanja u gospodarstvu i pretjerane korupcije, pogotovo u Revolucionarnoj gardi, ali da bi napad iz vana samo homogenizirao stanovništvo.

"Budalaština je ideja da se vlast ruši tako što vas netko granatira izvana – to izaziva kontraefekt. Samo Iranci mogu promijeniti svoju vlast, a da bi se to dogodilo trebao bi postojati revolucionarni naboj u cijelom narodu, onakav kakav je postojao 1979., kad je srušen šah", upozorava Obućina.

Komentirao je i stanje u Izraelu i palestinskim područjima i rekao kako arapske zemlje ipak ostavljaju Palestinu na cjedilu te da život na Zapadnoj obali, koju židovski doseljenici polako otimaju, prvenstveno ovisi o Izraelu.

Iran SAD Vedran Obućina

