Iran dobio uvjete koje mora ispuniti: Ako odbije, Amerikanci kreću svom snagom

No, kako je politički kontekst danas još osjetljiviji, u diplomatskim krugovima spominje se da bi Iranu moglo biti omogućeno da koristi vrlo niske količine obogaćenog urana u medicinske svrhe. No, i takav ustupak nailazi na otpor republikanskih "jastrebova", jer smatraju da bi to moglo oslabiti američke pregovaračke pozicije.