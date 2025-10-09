Oglas

"Još treba provjeriti"

Zelenski: Moguće je da su ruske zalihe benzina pale za petinu u ukrajinskim napadima

Hina
09. lis. 2025. 10:59
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press conference with Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen, on the day of the European Political Community summit in Copenhagen, Denmark, October 2, 2025. REUTERS/Leonhard Foeger
REUTERS/Leonhard Foeger

Ukrajinski dalekometni napadi na ruska energetska postrojenja možda su smanjili opskrbu benzinom u Rusiji za otprilike petinu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dok obje strane pojačavaju međusobne napade na energetsku infrastrukturu.

Pošto su diplomatski napori za okončanje rata uglavnom zastali, a duž linije fronta postignut je slab napredak, ruske snage usredotočile su se na to da onemoguće ukrajinsku proizvodnju plina, dok je Ukrajina ciljala ruske kapacitete za preradu nafte.

Reuters je u kolovozu procijenio da su ukrajinski napadi smanjili rusku preradu nafte za gotovo petinu u određenim danima.

"To još treba provjeriti, ali vjerujemo da su izgubili do 20 posto opskrbe benzinom - izravno kao rezultat naših napada", rekao je Zelenski novinarima u četvrtak.

Kremlj je rekao da je rusko domaće tržište goriva u potpunosti opskrbljeno.

Zelenski je rekao da su ukrajinske snage u nedavnim napadima koristile domaće projektile Neptun i Flamingo, što je dio ukrajinskih napora za proširenje domaće industrije naoružanja.

Ukrajinski predsjednik također je rekao da su ruske snage u rujnu izvele 1550 napada na energetske ciljeve u Černihivu, Sumiju i Poltavi, ali su pogodile samo 160 ciljeva.

Teme
Rusija Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

