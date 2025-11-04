Povjerenica za proširenje EU-a Marta Kos rekla je ranije u utorak da su Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napravile u proteklih godinu dana znatan napredak na putu prema EU-u, predstavljajući izvješće o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta.