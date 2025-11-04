Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je pozvao mađarskog premijera Viktora Orbána da "ne blokira" pristupanje njegove zemlje Europskoj uniji.
"Zaista bismo voljeli da nas mađarski premijer podrži ili barem ne blokira", rekao je Volodimir Zelenski na forumu o proširenju EU-a koji je u Bruxellesu organizirao Euronews.
Povjerenica za proširenje EU-a Marta Kos rekla je ranije u utorak da su Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napravile u proteklih godinu dana znatan napredak na putu prema EU-u, predstavljajući izvješće o napretku zemalja kandidata i potencijalnih kandidata u odboru za vanjsku politiku Europskog parlamenta.
No proces ulaska Ukrajine u Europsku uniju, koji je započeo nakon ruske invazije, već je nekoliko mjeseci u zastoju. Taj dugi i složeni proces pristupanja zahtijeva jednoglasan dogovor 27 država članica u svakoj novoj fazi.
Međutim, mađarski premijer odlučio je de facto zamrznuti proces pristupanja koristeći svoje pravo veta. Viktor Orbán, koji njeguje bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, tvrdi da bi ulazak Ukrajine u EU "uništio" europski blok.
Bez zelenog svjetla mađarskog čelnika, napredak nije moguć.
"Mislim da nemam što ponuditi Viktoru Orbanu", rekao je Zelenski u utorak, aludirajući na blokadu. "Mislim da Orban ima nešto za ponuditi Ukrajini, koja trenutno štiti cijelu Europu od Rusije", dodao je ukrajinski čelnik.
Orban nikada nije skrivao svoje protivljenje kandidaturi Ukrajine, vjerujući, iz mnoštva razloga, da nije spremna za pridruživanje Uniji. No samo nekoliko mjeseci prije mađarskih parlamentarnih izbora, ionako osjetljivo ukrajinsko pitanje postalo je eksplozivno.
