Orban će se morati okrenuti zemlji koju je dugo izbjegavao - Hrvatskoj

U stvarnosti, „najveći financijski problem odbacivanja ruske nafte vezan je uz mađarski proračun“, rekla je Ilona Gizińska iz Centra za istočne studije, koji upozorava na golem deficit. Nema „političke volje“ da se Mađarska odrekne ruske nafte, rekla je, upravo zato što je ona i do 30 dolara po barelu jeftinija od alternativnih izvora.