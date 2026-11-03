Dramatično u Ukrajini
Rusija napala bolnicu, Zelenski poručio: "Uništena je svaka nada u napredak prema miru"
Najmanje 46 ljudi je ozlijeđeno u ruskom napadu na bolnicu u Harkivu i pokrenuta je evakuacija 200 pacijenata, objavio je u utorak gradonačelnik ovog drugog po veličini ukrajinskog grada.
Oglas
"U napadu na medicinsku ustanovu u okrugu Nemišlianski oštećeno je više od 1000 prozora u bolnici i na obližnjim zgradama", rekao je gradonačelnik Igor Terehov.
Osim za Harkiv, zračne snage izdale su upozorenja na ruske napade balističkim projektilima za Kijev i nekoliko drugih regija, uključujući Dnipropetrovsk (središnja Ukrajina), gdje je pogođena "kritična infrastruktura", prema riječima načelnika lokalne vojne uprave Oleksandra Ganže.
Ovi napadi na velike dijelove Ukrajine potaknuli su susjednu Poljsku da stavi svoje zračne snage u stanje pripravnosti, prema službenoj izjavi.
S ruske strane, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izvijestio je da je oko 100 ukrajinskih dronova neutralizirano dok su letjeli prema glavnom gradu.
U ponedjeljak su ruski zračni napadi na školu u kojoj se dijelila humanitarna pomoć ubili najmanje 26 ljudi u Komišuvahi u Zaporiškoj regiji na jugoistoku Ukrajine, prema lokalnim vlastima.
Ovi napadi uništili su "svaku nadu u napredak prema miru", izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da je to "još jedan dokaz da Rusija ne želi ni deeskalaciju ni istinsku pravdu".
Međutim, uoči međuizbora u SAD-u u utorak američka administracija je objavila da će se "razgovori na radnoj razini" između Rusije i Ukrajine održati 10. i 11. studenog u Abu Dhabiju, uz posredovanje Sjedinjenih Država.
Posljednji takav sastanak održan je sredinom veljače u Ženevi u Švicarskoj, bez ikakvih opipljivih rezultata, jer je Rusija, prema Kijevu, zadržala svoje maksimalističke stavove.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas