Članak 4

NATO članice sazvale krizni sastanak na poziv Estonije

author
Hina
|
20. ruj. 2025. 15:12
nato
Jonathan NACKSTRAND / AFP / ilustracija

Zemlje NATO-a planiraju se sastati početkom sljedećeg tjedna kako bi razgovarale o ruskom kršenju estonskoga zračnog prostora koji su povrijedila tri ruska borbena zrakoplova, kako je izvijestila Estonija, rekao je glasnogovornik saveza za dpa u subotu.

Konzultacije će se održati prema Članku 4. Sjevernoatlantskoga ugovora, rekao je, bez navođenja točnog datuma razgovora.

Članak 4. NATO-a predviđa razgovore među saveznicima ako članica smatra da je ugrožena njezina "teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost".

Estonija je zatražila konzultacije nakon što je u petak ujutro otkrila tri ruska borbena zrakoplova MIG-31 u svojem zračnom prostoru bez odobrenja.

Rusija je demantirala estonsku izjavu, navodeći da nije prekršila nikakve granice.

Poljska je u petak također izvijestila da su se dva ruska borbena zrakoplova približila poljskoj platformi za bušenje u Baltičkom moru na maloj visini, kršeći sigurnosnu zonu.

Teme
Estonija NATO Rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
