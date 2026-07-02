Rusi o brutalnom napadu na Kijev: To je osveta za terorizam!

Tkačenko je u 00:45 upozorio na opasnost od balističkih projektila, a oko pola sata poslije isto su učinile i Ukrajinske zračne snage. Kanali koji prate otvorene izvore objavili su da je Rusija u zrak podigla do deset strateških bombardera. Novinari na terenu izvijestili su o iznimno snažnim eksplozijama nešto prije dva sata ujutro, koje su se čule čak i u dubokim skloništima.