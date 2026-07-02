POGINULO NAJMANJE 17 LJUDI
Rusi o brutalnom napadu na Kijev: To je osveta za terorizam!
Rusko Ministarstvo obrane potvrdilo je da je tijekom noći izvelo masovni raketni i napad bespilotnim letjelicama na Kijev i druge dijelove Ukrajine.
Moskva tvrdi da je riječ o odmazdi za, kako navodi, ukrajinske "terorističke napade" na civilne ciljeve na ruskom teritoriju.
U priopćenju Ministarstva obrane Ruske Federacije navodi se da su ruske oružane snage izvele "masovni udar dugometnim preciznim oružjem s kopna i mora te jurišnim bespilotnim letjelicama".
Rusija tvrdi da su mete bili objekti vojno-industrijskog i energetskog sektora u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastruktura vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti.
U napadu poginulo najmanje 13 osoba
Noćni napad bio je jedan od najsnažnijih u posljednje vrijeme. Prema podacima ukrajinskih vlasti, poginulo je najmanje 13 osoba, dok je najmanje 56 ozlijeđeno. Valovi krstarećih i balističkih projektila te dronova pogodili su Kijev i druge ukrajinske gradove samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki zračni udar, piše Kyiv Independent.
Načelnik Kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko i gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestili su da su 32 ozlijeđene osobe prevezene u bolnice.
Prema ukrajinskim vlastima, Rusija je tijekom napada ispalila desetke krstarećih i balističkih projektila te izvela masovne napade bespilotnim letjelicama na više regija.
U Kijevu su uništene stambene zgrade, oštećen je hotel u središtu grada, a više višekatnica zahvatio je požar. Do pet sati ujutro po lokalnom vremenu evidentirana je šteta na najmanje 28 lokacija, uglavnom na stambenim objektima i civilnoj infrastrukturi.
"Neprijatelj ponovno gađa stambene četvrti i ubija civile. Imamo vrlo teška razaranja i velik broj žrtava, među kojima su i djeca", rekao je Tkačenko.
Napad dronovima pa balističkim projektilima
Novinari Kyiv Independenta izvijestili su da su se prve snažne eksplozije i djelovanje protuzračne obrane čuli oko 21:40 po lokalnom vremenu. Tkačenko je ubrzo potvrdio da protuzračna obrana djeluje protiv ruskih dronova na prilazima gradu.
Ukrajinske zračne snage upozorile su da se skupine dronova približavaju Kijevu, ali i Mikolajivu, Konotopu i Hersonu. Otprilike sat vremena kasnije objavljeno je da prema glavnom gradu stižu novi valovi bespilotnih letjelica.
Tkačenko je upozorio da dronovi napadaju Kijev "sa svih strana" te da postoji mogućnost novih kombiniranih napada dronovima i projektilima u narednim danima. Zbog uzbune brojni stanovnici noć su proveli u postajama podzemne željeznice.
Nova faza napada započela je u ranim satima 2. srpnja kada su Kijev počeli pogađati balistički projektili, među kojima su, prema navodima ukrajinskih vlasti, bile i hipersonične rakete Cirkon.
Tkačenko je u 00:45 upozorio na opasnost od balističkih projektila, a oko pola sata poslije isto su učinile i Ukrajinske zračne snage. Kanali koji prate otvorene izvore objavili su da je Rusija u zrak podigla do deset strateških bombardera. Novinari na terenu izvijestili su o iznimno snažnim eksplozijama nešto prije dva sata ujutro, koje su se čule čak i u dubokim skloništima.
Pogođene stambene zgrade, hotel i hitna pomoć
Prema ukrajinskim vlastima, napad je pogodio stambene četvrti diljem Kijeva. Među ozlijeđenima su civili, ali i pripadnici hitnih službi. Teško je stradala i središnja gradska četvrt u kojoj se nalaze muzeji, sveučilišta i stambene zgrade.
U Ševčenkivskom okrugu ozlijeđeno je pet medicinskih djelatnika nakon što je oštećena zgrada u kojoj se nalazi postaja hitne pomoći, izvijestio je gradonačelnik Kličko. Jedan bolničar navodno je u kritičnom stanju. Tkačenko je dodao da je u istom okrugu potpuno uništena jedna stambena zgrada.
Ranije tijekom večeri u Ševčenkivskom okrugu izbio je požar u hotelu nakon udara drona. Prema dostupnim snimkama, riječ je o hotelu Cityhotel Residence u središtu Kijeva.
Kličko je izvijestio i o urušavanju deveterokatnice u Desnjanskom okrugu, gdje su spasioci tragali za osobama zatrpanima pod ruševinama. Požari su izbili i na dvije lokacije u Pečerskom okrugu u blizini stambenih zgrada. U Solomjanskom okrugu vatra je izbila pokraj administrativne zgrade, dok je u Holosijivskom okrugu oštećena još jedna višekatnica.
Zelenski ranije upozorio na veliki napad
Pojačana uzbuna uslijedila je nakon upozorenja predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je tijekom konferencije za medije s irskim premijerom Micheálom Martinom rekao da ukrajinske obavještajne službe raspolažu informacijama o pripremama novog velikog ruskog napada.
"Jednom ili dvaput tjedno suočavamo se s velikim zračnim napadima. Danas smo dobili zabrinjavajuće informacije da Rusija priprema još jedan takav masovni napad", rekao je Zelenski.
Upozorenje je stiglo nakon niza ruskih napada tijekom dana, uključujući napad navođenom bombom na Harkiv u kojem je poginuo 15-godišnji dječak, a ozlijeđena su 32 civila.
Ukrajinska tvrtka West Oil Group (WOG) objavila je da će od 1. srpnja benzinske postaje u Kijevu i okolici tijekom noći biti zatvorene, od 21 do sedam sati, zbog prijetnje novim zračnim napadima. Slična ograničenja uvedena su i u Sumskoj, Černihivskoj, Harkivskoj, Zaporiškoj, Dnjepropetrovskoj i Hersonskoj oblasti.
Rusija najavila odmazdu, Ukrajina očekivala odgovor
Ukrajinske vlasti posljednjih su dana upozoravale da se priprema veliki ruski odgovor nakon lipanjskih ukrajinskih napada dronovima na Moskvu. Ti su napadi, prema ukrajinskim izvorima, pogodili moskovsku rafineriju nafte i dodatno pogoršali nestašicu goriva u Rusiji.
Ukrajina također tvrdi da su uspješni napadi na rusku logistiku na Krimu narušili ruske vojne planove. Zelenski optužuje predsjednika Vladimira Putina da masovnim raketnim napadima na ukrajinske gradove pokušava prikriti neuspjehe ruskih snaga na bojištu.
Ukrajinske vlasti navode i da je Rusija posljednjih mjeseci promijenila taktiku napada. Sve češće koristi veći broj balističkih projektila kako bi iskoristila ograničen broj sustava Patriot koji štite Kijev te, uz stambene četvrti i civilnu infrastrukturu, gađa i kulturne ustanove te povijesne znamenitosti.
Tijekom kombiniranog napada 24. svibnja oštećeni su Nacionalni umjetnički muzej, zgrade državnih institucija, Kijevsko operno kazalište, Ukrajinska kuća, stadion Dinama Valerija Lobanovskog i Muzej Černobil. U novom velikom raketnom napadu 15. lipnja oštećena je i Kijevsko-pečerska lavra te druge kulturne institucije.
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