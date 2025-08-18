Oglas

Trilateralni sastanak

Putin, Zelenski i Trump mogli bi se sastati već ovog tjedna?

N1 Info
18. kol. 2025. 11:47
Ovisno o tome kako će proći današnji sastanak, Sky News doznaje da su američki dužnosnici zamolili europske diplomate da budu spremni za trilateralni sastanak između Donalda Trumpa, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina kasnije ovog tjedna.

Ako ne dođe do ikakvih promjena u zadnji trenutak, SAD i saveznici iz EU-a dogovorili su da će se sastanak održati u Europi.

Tijekom video poziva "koalicije voljnih“ tijekom vikenda, Giorgia Meloni predložila je Rim kao mjesto, dok je Emmanuel Macron predložio Ženevu.

Zelenski i Trump navodno preferiraju Rim, a posebno Vatikan, ali Putin preferira Ženevu.

I talijansko i švicarsko ministarstvo vanjskih poslova inzistiraju da su spremni ugostiti razgovore, dok diplomati EU-a također razmatraju druge lokacije uključujući Budimpeštu i Helsinki, javlja Sky News.

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski

