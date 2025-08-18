Putin, Zelenski i Trump mogli bi se sastati već ovog tjedna?

Ovisno o tome kako će proći današnji sastanak, Sky News doznaje da su američki dužnosnici zamolili europske diplomate da budu spremni za trilateralni sastanak između Donalda Trumpa, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina kasnije ovog tjedna.
Ako ne dođe do ikakvih promjena u zadnji trenutak, SAD i saveznici iz EU-a dogovorili su da će se sastanak održati u Europi.
Tijekom video poziva "koalicije voljnih“ tijekom vikenda, Giorgia Meloni predložila je Rim kao mjesto, dok je Emmanuel Macron predložio Ženevu.
Zelenski i Trump navodno preferiraju Rim, a posebno Vatikan, ali Putin preferira Ženevu.
I talijansko i švicarsko ministarstvo vanjskih poslova inzistiraju da su spremni ugostiti razgovore, dok diplomati EU-a također razmatraju druge lokacije uključujući Budimpeštu i Helsinki, javlja Sky News.
