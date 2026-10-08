Zelenski žestoko odgovorio Amerikancima: "Kakva slijepa ulica? Začepite Rusiji usta!"

„Dakle, to znači da, kada je potrebno, stvari tako funkcioniraju... Jednostavno kontrolirajte nebo kako biste se zaštitili. SAD ima tu sposobnost. Njih ništa ne stoji pomoći Ukrajini. I otvoreno sam rekao: 'Dajte nam to, pomozite nam zaštititi naše nebo i ostvariti zračnu nadmoć. I tada će Putin sjesti za pregovarački stol. Zašto? Zato što će izgubiti sve. Za tri, dva mjeseca – izgubit će sve.' A mi čekamo da Kinezi razviju ekvivalentnu tehnologiju i predaju je Rusima. Pa gdje je tu istina, gdje je poštenje? Kakva slijepa ulica? To se zove nedostatak volje”, rekao je Zelenski.