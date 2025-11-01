Žena optužena zbog pljačke nakita u Louvreu. "Rasplakala se pred sucem"

Neimenovana žena tereti se za sudioništvo u organiziranoj krađi i zločinačko udruživanje. Nakon što je izvedena pred suca, određen joj je istražni zatvor. Prema izvještajima novinske agencije AFP, optuženica je na sudu bila u suzama dok je potvrđivala svoje prebivalište u sjevernom pariškom predgrađu La Courneuve.