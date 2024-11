Lina Gálvez: Mogli smo i bez cirkusa

Podijeli :

"Drago mi je da smo dobili novu komisiju ali Mogli smo i bez ovog cirkusa koji su priredili zastupnici Europske pučke stranke," kaže zastupnica španjolske socijaldemokratske stranke PSOE Lina Gálvez. "Naša potpredsjednica komisije Teresa Ribera bila je doslovno taokinja, iako je briljirala na saslušanju. zastupnici španjolske Pučke stranke pokušali su joj pripisati odgovornost za lošu reakciju na poplave u Valenciji, iako je to odgovornost regionalne vlasti koja je u njihovim rukama." Što se tiče odnosa sa SAD-om nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika, Gálvez kaže:" Mislim da se smjer neće mijenjati, ali će se promijeniti priroda odnosa. On će postati transakcijski, jer Trump razmišlja poduzetnički. No ne mislim da će mu Europa biti u fokusu, njemu je ipak najvažnije mijenjati odnose s Kinom."

