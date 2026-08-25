N1 DOKUMENTARAC
"Gospić - i naš dom"
Vanja Kranic , Katarina Plantak
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25. kol. 2026. 09:59
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Oko tri godine od prvih prijava te godinu i pol od uhićenja i istrage USKOK-a, Gospićani i dalje žive uz ilegalni, opasni otpad.
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Kako je izgledala njihova borba tijekom godina, na kakve su zidove nailazili, što su institucije radile ili nisu radile te kakav strah zbog svega toga danas osjećaju, stanovnici grada u srcu Like ispričali su Vanji Kranic i Katarini Plantak.
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