"Uvjeti su teški"

Hrvatski umirovljenici na marginama: Preko 60% samaca u riziku od siromaštva

author
Mateo Keller
|
29. ruj. 2025. 20:31

Sve je više umirovljenika u Hrvatskoj koji životnu dob provode u siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Nedostatak mjesta u javnim domovima, previsoke cijene privatnih i manjak njegovatelja dodatno otežavaju svakodnevicu starijih.

