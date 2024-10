Je li predsjednik Milanović ruski plaćenik?

Podijeli :

Ruski plaćenik Zoran Milanović! To je teza koju od jučer, nakon najnovije epizode svađe Pantovčaka i Banskih dvora zbog dolaska u Dubrovnik Aleksandra Vučića, ponavljaju iz HDZ-a. No vladajući se još ne mogu dogovoriti sumnjaju li u to ili imaju dokaze za tako teške optužbe. Oporba zato preko saborskog odbora za nacionalnu sigurnost traži izvješće SOA-a o tome.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.