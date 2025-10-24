Oglas

renato grgurić

Kako bi chat control utjecao na detekciju pedofila? "Cilj EK je da se takvo što ne događa sa zakašnjenjem"

N1 Info
|
24. lis. 2025. 19:46

Voditelj Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije Renato Grgurić gostovao je u Pregledu dana. U razgovoru s našim Ivanom Hrstićem iznio je najbitnije komponente otkrivanja stravičnog slučaja sustavnog zlostavljanja djece putem pedofilske mreže koju je vodio Hrvat, a koja broji najmanje 250 članova iz raznih zemalja.

