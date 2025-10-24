Kako bi chat control utjecao na detekciju pedofila? "Cilj EK je da se takvo što ne događa sa zakašnjenjem"

Voditelj Službe kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije Renato Grgurić gostovao je u Pregledu dana. U razgovoru s našim Ivanom Hrstićem iznio je najbitnije komponente otkrivanja stravičnog slučaja sustavnog zlostavljanja djece putem pedofilske mreže koju je vodio Hrvat, a koja broji najmanje 250 članova iz raznih zemalja.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 33 min.
Najnovije
Pregled dana
|
prije 22 min.|
Oglas
Oglas