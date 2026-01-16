Oglas

BURNO I ŽESTOKO

Rasprava o Thompsonovim koncertima u Rijeci

Borna Šmer
16. sij. 2026. 21:59

U Rijeci neće biti zabrane Thomsponovih koncerata, potvrdila je riječka gradonačelnica Iva Rinčić, kao što ih nije bilo u vrijeme kad su gradonačelnici bili iz SDP-a. Što se tiče inicijative da riječko gradsko vijeće donese odluke sličnima onima koje je donijela zagrebačka gradska skupština, Rinčić odgovara da se radi o performansu i parazitiranju na toj temi, te da je to odluka koja i kad bi bila izglasana ne donosi nikakvu zakonsku podlogu zabilo koji njezin konkretni potez.

