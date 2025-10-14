Đujić: Ustavni sud netransparentno je donosio odluke

Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je SDP-ov zastupnik Saša Đujić. Razgovarali su, između ostaloga, o Ustavnom sudu, njegovom starom i novom predsjedniku te dodjeli mađarskog ordena Frani Staničiću.

Podijeli

Oglas