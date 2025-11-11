Tenzije u državi
Hrebak: Vrijeme je da spustimo tenzije. Preživjet će kultura i bez tog jednog događaja
N1 Hrvatska
|
11. stu. 2025. 16:35
|
0komentara
Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirao odgađanje izložbe "Srpkinja" u Vukovaru te političke tenzije u državi.
