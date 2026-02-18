Oglas

BIVŠI GDO ZA N1

Olujić: Pavelić je bio najveći hrvatski zlikovac, izdajnik, kvisling i najveći hrvatski ratni zločinac

author
N1 Info
|
18. velj. 2026. 15:20

Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i predsjednik Vrhovnog suda. Razgovarali su o najnovijem ispadu Josipa Dabre te revitalizaciji ustašluka u suvremenoj Hrvatskoj.

Oglas

Teme
N1 TV VIDEO krunislav olujić video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ