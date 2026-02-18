BIVŠI GDO ZA N1
Olujić: Pavelić je bio najveći hrvatski zlikovac, izdajnik, kvisling i najveći hrvatski ratni zločinac
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i predsjednik Vrhovnog suda. Razgovarali su o najnovijem ispadu Josipa Dabre te revitalizaciji ustašluka u suvremenoj Hrvatskoj.
