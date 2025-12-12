Radioaktivni otpad: "Ako lokacija za izgradnju Centra bude neprihvatljiva, nemamo neku alternativu"

N1

Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Josip Lebegner iz Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško. Razgovarali su o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, pregovorima sa Slovenijom i lokaciji izgradnje Centra u Čerkezovcu.

