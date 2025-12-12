Josip Lebegner
Radioaktivni otpad: "Ako lokacija za izgradnju Centra bude neprihvatljiva, nemamo neku alternativu"
N1 Hrvatska
|
12. pro. 2025. 15:13
|
0komentara
Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Josip Lebegner iz Fonda za financiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško. Razgovarali su o zbrinjavanju radioaktivnog otpada, pregovorima sa Slovenijom i lokaciji izgradnje Centra u Čerkezovcu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas