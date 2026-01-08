"NIJE TO PRVI PUT"
Rakar o izboru ustavnih sudaca: Riječ je o najsirovijoj političkoj trgovini
N1 Hrvatska
|
08. sij. 2026. 14:44
|
0komentara
Informatički stručnjak i predsjednik Međunarodne udruge političkih konzultanata (IAPC) Marko Rakar u N1 Studiju uživo s Natašom Božić, komentirao je domaća i globalna zbivanja.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 51 min.
Najnovije
Oglas
Oglas