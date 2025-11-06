Vesna Škare o Turudiću u Splitu: Ovo je poruka

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak komentirala je upad maskiranih huligana na Dane srpske kulture u Splitu i prisjetila se kako su se devijacije poput ovih riješavale u doba njenog predsjedanja Ministarstvom

Podijeli

Oglas