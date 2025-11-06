Oglas

bivša ministrica PRAVOSUĐA

Vesna Škare o Turudiću u Splitu: Ovo je poruka

author
N1 Info
|
06. stu. 2025. 13:56

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak komentirala je upad maskiranih huligana na Dane srpske kulture u Splitu i prisjetila se kako su se devijacije poput ovih riješavale u doba njenog predsjedanja Ministarstvom

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1 TV VIDEO Vesna Škare Ožbolt video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ