Oglas

Udar na privatnost

EU bi uskoro mogao nadzirati poruke, Hrvatska podržala prijedlog: "Orwellovska suluda ideja"

author
N1 Hrvatska
|
20. kol. 2025. 11:51

Komunikacijski stručnjak i savjetnik, Marko Rakar bio je gost Novog dana s Tihomirom Ladišićem gdje je govorio o nadzoru nad online platformama i mogućnosti da Europska komisija izglasa prijedlog kojim bi se stavila pod nadzor online komunikacija unutar Europske unije.

Oglas

Teme
Marko Rakar VIDEO n1tv novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ