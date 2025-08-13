"USTAV JE JEDINO MJERILO"
Jadranka Kosor: Domoljubomjeri ne mogu biti ni izbornici ni pjevači, a ni licemjerni političari
N1 Hrvatska
|
13. kol. 2025. 11:47
| Novi dan
|
0komentara
Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je kod naše Nine Kljenak u Novom danu komentirala je poruku predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je pohvalio mlade.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Crna kronika
|
prije 43 min.|
Oglas
Oglas