Kosor: Lijepo je dobiti odlikovanje, ali ne kad ti ga daje država koja ne poštuje vladavinu prava

16. lis. 2025. 12:10

Bivša premijerka Jadranka Kosor, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je izbor sudaca Ustavnog suda i sve što se odvilo nakon dolaska na dužnost novog predsjednika Frane Staničića. No, nije propustila dati mišljenje o svemu što se događalo i oko zapošljavanja bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.

