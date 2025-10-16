bivša premijerka
Kosor: Lijepo je dobiti odlikovanje, ali ne kad ti ga daje država koja ne poštuje vladavinu prava
N1 Hrvatska
|
16. lis. 2025. 12:10
| Novi dan
|
0komentara
Bivša premijerka Jadranka Kosor, u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je izbor sudaca Ustavnog suda i sve što se odvilo nakon dolaska na dužnost novog predsjednika Frane Staničića. No, nije propustila dati mišljenje o svemu što se događalo i oko zapošljavanja bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu.
