"Ministarstvo smatra da ne treba previše vjerovati roditelju, ali će vjerovati meni, jer ja vjerujem roditelju"

Član KoHOM-a Leonardo Bressan gostovao je u Novom danu. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o odluci Ministarstva obrazovanja slijedom koje roditelji više ne bi mogli ispričati djecu za izostanak kraći do tri dana kao dosad, već ograničeno, oko 2 puta po polugodištu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 0 min.|
N1 Studio uživo
|
prije 46 min.|
Oglas
Oglas