Oglas

pitanje liječničkih ispričnica

"Ministarstvo smatra da ne treba previše vjerovati roditelju, ali će vjerovati meni, jer ja vjerujem roditelju"

author
N1 Info
|
03. stu. 2025. 13:04

Član KoHOM-a Leonardo Bressan gostovao je u Novom danu. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o odluci Ministarstva obrazovanja slijedom koje roditelji više ne bi mogli ispričati djecu za izostanak kraći do tri dana kao dosad, već ograničeno, oko 2 puta po polugodištu.

Oglas

Teme
Leonardo Bressan N1TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ