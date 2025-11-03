"Ministarstvo smatra da ne treba previše vjerovati roditelju, ali će vjerovati meni, jer ja vjerujem roditelju"

Član KoHOM-a Leonardo Bressan gostovao je u Novom danu. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o odluci Ministarstva obrazovanja slijedom koje roditelji više ne bi mogli ispričati djecu za izostanak kraći do tri dana kao dosad, već ograničeno, oko 2 puta po polugodištu.

