Palestinska pravnica: Ljudima u Gazi nije ostalo ništa

Randa Siniora, generalna direktorica Ženskog centra za pravnu pomoć i savjetovanje (WCLAC) i palestinska aktivistica za ljudska prava u Jeruzelemu gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o humanitarnoj krizi u Gazi. Komentirala je i mogućnost okupacije Izraela, i stanje na Zapadnoj obali.

