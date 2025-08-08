Oglas

IZRAELSKA OKUPACIJA

Palestinska pravnica: Ljudima u Gazi nije ostalo ništa

N1 Info
08. kol. 2025. 12:54

Randa Siniora, generalna direktorica Ženskog centra za pravnu pomoć i savjetovanje (WCLAC) i palestinska aktivistica za ljudska prava u Jeruzelemu gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o humanitarnoj krizi u Gazi. Komentirala je i mogućnost okupacije Izraela, i stanje na Zapadnoj obali.

Randa Siniora

