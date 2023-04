“Projekt Ilica osvještava da je Zagreb vrhunska umjetnička metropola“

Podijeli :

N1

O Projektu Ilica u Novom danu je govorio je Aleksandar Battista Ilić.

Sutra od 7.30 do 16.30 sati festivalsko je vrijeme na Ilici, vrijeme za „Projekt Ilica Q’ART, DAR – MAR“- Bit će u potpunosti zabranjen sav promet na Ilici od Frankopanske do Krajiške ulice, a očekuje se pravi festivalski šušur, okupljanje umjetnika, udruga, sveučilišta, obrta i građana.

“Prije svega radi o umjetničkoj i građanskoj akciji. Po tome se razlikujemo od ostalih evenata. Moramo osvijestiti da je grad Zagreb je vrhunska umjetnička metropola. Ovdje se stvarala svjetska povijest umjetnosti. Festivalski dio je medij gdje sudjeluju građani, različiti kreativci, studenti s akademije, udruge…“, kazao je Ilić.

“Misija je uključiti što više ljude. Važan je i odgovoran odnos prema civilizaciji i prema prirodi. ilica je kao crtež od dna obronaka Sljemena. To nije ravna urbanistička linija. Zagreb je federacija kvartova. Sutra će biti na nekoliko punktova sedam izvođača urbane glazbe. Ovo je umjetnička i građanska akcija. Deseci tisuća ljudi prođe kroz festivalsku Ilicu. To je dostojanstveno urbano građanstvo. Svatko mora imati doticaj s umjetnošću. To je taj benefit koji umjetnost ima od pećine do danas. Uloga umjetnosti je da nam pomogne da se nosimo sa strahovima“, zaključio je Ilić.

