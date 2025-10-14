Oglas

Ahmet Türkoğlu

Šef Turkish Petroleuma za N1: Turska može pomoći Hrvatskoj u opskrbi naftom i plinom drugih zemalja

N1 Zagreb
14. lis. 2025. 12:19

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Ahmet Türkoğlu, predsjednik Uprave Turkish Petroleum korporacije i član Svjetskog vijeća za energiju. Razgovarali su, između ostaloga, o energetskoj budućnosti regije, alternativama ruskoj opskrbi i potencijalnom partnerstvu između Hrvatske i Turske.

