Šef Turkish Petroleuma za N1: Turska može pomoći Hrvatskoj u opskrbi naftom i plinom drugih zemalja

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Ahmet Türkoğlu, predsjednik Uprave Turkish Petroleum korporacije i član Svjetskog vijeća za energiju. Razgovarali su, između ostaloga, o energetskoj budućnosti regije, alternativama ruskoj opskrbi i potencijalnom partnerstvu između Hrvatske i Turske.

