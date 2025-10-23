Oglas

Sokol: Ovakva Srbija ne može u EU

23. lis. 2025. 13:05

Europarlamentarni zastupnik, HDZ-ov Tomislav Sokol, u Strasbourgu je o stanju u Srbiji razgovarao s našom Majom Štrbac. Ističe da Srbija kakva je danas ne može u Europsku unije te da nije demokratska zemlja.

