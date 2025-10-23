u Strasbourgu
Sokol: Ovakva Srbija ne može u EU
N1 Hrvatska
|
23. lis. 2025. 13:05
| Novi dan
|
2komentara
Europarlamentarni zastupnik, HDZ-ov Tomislav Sokol, u Strasbourgu je o stanju u Srbiji razgovarao s našom Majom Štrbac. Ističe da Srbija kakva je danas ne može u Europsku unije te da nije demokratska zemlja.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 17 min.|
N1 Studio uživo
|
prije 28 min.|
Oglas
Oglas