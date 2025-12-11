Denis Avdagić
Vanjskopolitički analitičar: "Nije ovo više Trump 2.0, ovo je Trump 5.0"
N1 Hrvatska
|
11. pro. 2025. 11:13
| Novi dan
|
0komentara
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o naoružanju Europe, te odnosima između američkog predsjednika s europskim čelnicima.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 41 min.
SK
|
prije 23 min.
Najnovije
Oglas
Oglas