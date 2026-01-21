Strasbourg
Borzan za N1: Izrazila bih se kao liječnica — Trumpu bi trebalo oduzeti poslovnu sposobnost
N1 Zagreb
|
21. sij. 2026. 23:31
|
0komentara
Naša Maja Štrbac u Strasbourgu je pričala s hrvatskom zastupnicom u Europskom parlamentu, Biljanom Borzan. Razgovarale su o skupu u Davosu i sve zaoštrenijem odnosu između Donalda Trumpa i europskih lidera.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
Najnovije
Oglas
Oglas