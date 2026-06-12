Nemate vremena za sve 72 utakmice grupne faze SP-a? Ovih 10 ne smijete propustiti

Vremena kada su navijači mogli pogledati svaku utakmicu Svjetskog prvenstva odavno su prošla. Proširenje turnira na 48 reprezentacija znači da će se odigrati čak 72 utakmice grupne faze samo kako bi se broj sudionika smanjio na 32 momčadi – koliko ih je nastupalo na posljednjih sedam prvenstava, piše The Guardian.