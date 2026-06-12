Prošireni Mundijal
Nemate vremena za sve 72 utakmice grupne faze SP-a? Ovih 10 ne smijete propustiti
Gledanje 108 sati nogometa nije za svakoga, ali grupna faza Svjetskog prvenstva 2026. donosi nekoliko pravih poslastica, uključujući dvoboje Škotske i Brazila, Nizozemske i Japana te Francuske i Senegala.
Vremena kada su navijači mogli pogledati svaku utakmicu Svjetskog prvenstva odavno su prošla. Proširenje turnira na 48 reprezentacija znači da će se odigrati čak 72 utakmice grupne faze samo kako bi se broj sudionika smanjio na 32 momčadi – koliko ih je nastupalo na posljednjih sedam prvenstava, piše The Guardian.
To znači više od 108 sati nogometa, ne računajući sudačke nadoknade i stanke za osvježenje.
S obzirom na nezgodne termine za mnoge navijače diljem svijeta, teško će biti pratiti baš sve utakmice. Zato donosimo izbor od deset susreta koje vrijedi posebno izdvojiti.
Meksiko – Južna Afrika
- lipnja, 20:00
Ponavlja se otvaranje Svjetskog prvenstva iz 2010. godine.
Meksiko i Južna Afrika otvorit će turnir na legendarnom stadionu Azteca u Ciudad de Méxicu, jednom od najpoznatijih stadiona u povijesti nogometa.
Na njemu su igrana finala SP-a 1970. i 1986., a stadion je ostao upamćen i po četvrtfinalu Engleske protiv Argentine te kontroverznim trenucima Diega Maradone.
Njihov susret 2010. ostao je zapamćen po spektakularnom pogotku Siphiwea Tshabalele, poznatom kao „gol za cijelu Afriku”.
Pred rasprodanim stadionom od 87.500 gledatelja očekuje se sjajna atmosfera.
Brazil – Maroko
- lipnja, 23:00
Već trećeg dana turnira dolazi jedan od najzanimljivijih okršaja grupne faze.
Petostruki svjetski prvak Brazil igra protiv senzacionalnog polufinalista iz Katara 2022.
Brazil pod vodstvom Carla Ancelottija raspolaže velikom napadačkom moći i posljednjih mjeseci koristi vrlo ofenzivnu formaciju 4-2-4.
Maroko je također posljednjih godina usvojio napadačkiji pristup, pa bi ova utakmica mogla ponuditi mnogo uzbuđenja.
Nizozemska – Japan
- lipnja, 21:00
Prva utakmica skupine F jedna je od najintrigantnijih.
Nizozemska posjeduje veliki talent, ali nedavni poraz 1:0 od Alžira u prijateljskoj utakmici pokazao je da ima i svojih problema.
Japan možda nije među favoritima za naslov, ali je već dokazao da zna rušiti velikane.
Na SP-u 2022. pobijedio je Njemačku i Španjolsku te završio prvi u skupini.
Pobjeda protiv Nizozemske mogla bi im ponovno otvoriti put prema vrhu skupine.
Španjolska – Zelenortski Otoci
- lipnja, 17:00
Europski prvak i jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova započinje natjecanje protiv debitanta na Svjetskom prvenstvu.
Zelenortski Otoci jedna su od najmanjih država koje su se ikad plasirale na završni turnir.
Ovo je jedna od utakmica koja ima najveći potencijal za uvjerljivu pobjedu favorita. Podsjetimo, Španjolska je na prošlom prvenstvu otvorila natjecanje pobjedom 7:0 protiv Kostarike.
Francuska – Senegal
- lipnja, 20:00
Ove dvije reprezentacije susrele su se samo jednom, ali taj je dvoboj ušao u povijest.
Na otvaranju SP-a 2002. Senegal je šokirao branitelja naslova Francusku pobjedom 1:0.
Taj poraz označio je početak katastrofalnog turnira za Francuze.
Sada Francuska ima priliku za revanš, a priča koja prati ovaj susret bit će neizbježna.
Irak – Norveška
- lipnja, 23:00
Irak se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon 1986. godine.
Tada je izgubio sve tri utakmice i ispao već u skupini.
Ovoga puta želi ostaviti bolji dojam, ali protivnik neće biti lagan.
Norveška je bila najefikasnija reprezentacija europskih kvalifikacija s čak 37 pogodaka.
Predvode je zvijezde poput Erlinga Haalanda, Martina Ødegaarda, Alexandra Sørlotha i Jørgena Stranda Larsena.
Mnogi ih smatraju mogućim iznenađenjem turnira.
Ekvador – Curaçao
21. lipnja, 01:00
Ekvador je imao izvrsne južnoameričke kvalifikacije.
Završio je drugi iza Argentine, izgubivši samo dvije od 18 utakmica i primivši svega pet pogodaka.
Njegova čvrsta obrana mogla bi ga pretvoriti u jedno od ugodnih iznenađenja prvenstva.
S druge strane, Curaçao je najmanja država koja se ikad plasirala na Svjetsko prvenstvo.
Već sam njihov nastup predstavlja jednu od najljepših priča turnira.
Škotska – Brazil
24. lipnja, 23:00
Škotska se vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put u ovom stoljeću.
Navijači su ovu utakmicu označili čim je obavljen ždrijeb.
Radi se o reprizi utakmice otvaranja SP-a 1998., posljednjeg prvenstva na kojem je Škotska nastupila.
Škoti nikada nisu prošli grupnu fazu velikog natjecanja u 12 pokušaja.
Možda je upravo ovo njihova prilika da promijene povijest.
DR Kongo – Uzbekistan
28. lipnja, 00:30
Na prvi pogled ovo nije utakmica koja asocira na nogometnu elitu.
DR Kongo je na Svjetskom prvenstvu nastupio samo jednom, davne 1974. pod imenom Zair.
Uzbekistan se pak prvi put plasirao na završni turnir.
Ipak, budući da se nalaze u skupini s Portugalom i Kolumbijom, upravo bi ovaj susret mogao odlučiti tko će se probiti među najbolje trećeplasirane reprezentacije.
Jordan – Argentina
28. lipnja, 03:00
Jordan je među najslabije rangiranim sudionicima prvenstva, dok Argentina brani naslov svjetskog prvaka.
Zbog toga mnogi očekuju vrlo uvjerljivu pobjedu Argentine.
No Svjetska prvenstva često donose iznenađenja.
Argentina je 2022. izgubila od Saudijske Arabije unatoč potpunoj dominaciji, a branitelji naslova posljednjih desetljeća često su imali problema već u grupnoj fazi.
Novi format čini rano ispadanje Argentine vrlo malo vjerojatnim, ali povijest pokazuje da pritisak očekivanja ponekad zna proizvesti neočekivane rezultate.
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