Kanađani u panici zbog navijača Bosne i Hercegovine: "To bi bilo nezapamćeno"

Kao glavni razlog ovakvog interesa ističe se brojna bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi, koja slovi za jednu od najorganiziranijih i najaktivnijih dijaspora u toj zemlji. Najveći broj Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine, odnosno članova bosanskohercegovačke zajednice, živi u Torontu, Hamiltonu i Windsoru, gradovima u kojima desetljećima postoji snažna i povezana zajednica.