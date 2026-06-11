STIŽU "ZMAJEVI"
Kanađani u panici zbog navijača Bosne i Hercegovine: "To bi bilo nezapamćeno"
Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine, koja će se u petak od 21 sat odigrati na stadionu BMO Field u Torontu u sklopu Svjetskog prvenstva, već danima izaziva veliko zanimanje javnosti, ali i kanadskih medija.
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Posebnu pozornost privlače najave prema kojima bi se na tribinama moglo okupiti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, što bi predstavljalo nevjerojatnu podršku "Zmajevima" na gostujućem terenu.
Kapacitet BMO Fielda za potrebe Svjetskog prvenstva iznosi oko 45.000 gledatelja, pa bi se, ako se te procjene pokažu točnima, navijači Bosne i Hercegovine našli u uvjerljivoj većini na stadionu, prenosi Klix.ba.
Kanadski mediji ne skrivaju iznenađenje takvim najavama. "Ako Bosanci zaista dovedu 30.000 navijača, bit će to nešto nezapamćeno za jednu reprezentaciju koja je gost na Svjetskom prvenstvu. Teško je zamisliti situaciju u kojoj domaća momčad ima manju podršku od gostujuće. To bi bila velika sramota za domaće navijače", navode.
Kao glavni razlog ovakvog interesa ističe se brojna bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi, koja slovi za jednu od najorganiziranijih i najaktivnijih dijaspora u toj zemlji. Najveći broj Hrvata, Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine, odnosno članova bosanskohercegovačke zajednice, živi u Torontu, Hamiltonu i Windsoru, gradovima u kojima desetljećima postoji snažna i povezana zajednica.
Uz navijače iz Kanade, očekuje se i dolazak velikog broja Bosanaca i Hercegovaca iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih dijelova Sjeverne Amerike. Na društvenim mrežama već danima kruže snimke organiziranih putovanja, rezerviranih autobusa i okupljanja navijačkih skupina koje najavljuju masovni dolazak u Toronto.
Kanadski novinari zbog toga najavljuju atmosferu kakva se rijetko viđa na utakmicama domaćina Svjetskog prvenstva. Iako će Kanada službeno imati ulogu domaćina, nije isključeno da će tijekom većeg dijela susreta tribinama odjekivati snažnija podrška navijača Bosne i Hercegovine.
Toronto se priprema za pravi nogometni spektakl, a navijači Bosne i Hercegovine žele još jednom potvrditi reputaciju jednih od najvjernijih i najstrastvenijih navijača reprezentativnog nogometa.
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