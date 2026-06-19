PRESUDA O "ŠVICARCIMA"
Ahmetović: Nikad ne bismo utjecali na pravosuđe, ali bi znali zaštititi građane
SDP nikada ne bi pokušao utjecati na pravosuđe, ali bi pronašao način kako zaštiti građane kao što ih je zaštitio 2015. godine, rekla je u petak SDP-ova zastupnica Mirela Ahmetović, komentirajući presudu Vrhovnog suda u slučaju 'švicarac'.
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''SDP-u bi u fokusu bili hrvatski građani. SDP nikada nije niti bi pokušao utjecati na sudsku vlast, ali bi zaštitio građane i ne bi odmahivao rukom kao HDZ'', rekla je Ahmetović u izjavi medijima u Hrvatskom saboru.
Ahmetović je govorila o presudi Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima u švicarskim francima, prema kojoj potrošači imaju pravo na zatezne kamate, ali ne i na povrat preplaćene glavnice.
Istu je presudu jučer na Facebooku komentirao predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, istaknuvši da se takva odluka ''ne bi dogodila da je SDP na vlasti'' te da je ''SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i pokazao da država može zaštititi građane''.
"Presuda je razočarala desetke tisuća građana"
Ahmetović je poručila da SDP, kao i svi drugi, ima pravo komentirati javno objavljene sudske presude. Presuda Vrhovnog suda, dodaje, razočarala je desetke tisuća građana koji su bili žrtve velike polep financijskog sustava.
''U HDZ-u bi se trebali brinuti o tome kako se sada osjećaju ti građani kojima se sada najavljuje tek jedna petina od punog obeštećenja'', kazala zastupnica.
Zastupnik Boris Lalovac zahvalio je SDP-u i Možemo na kandidaturi za viceguvernera Hrvatske narodne banke.
''To je prilika da iz pozicije pasivnosti prijeđemo u puno aktivniju ulogu. Da je HNB bila aktivnija od 2005. do 2007. godine, nikada se 'švicarac' ne bi dogodio'', rekao je Lalovac te potom pozvao Vladu i Sabor na punu aktivniju ulogu u uspostavi mehanizama zaštite.
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