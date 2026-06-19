Ahmetović: Nikad ne bismo utjecali na pravosuđe, ali bi znali zaštititi građane

''To je prilika da iz pozicije pasivnosti prijeđemo u puno aktivniju ulogu. Da je HNB bila aktivnija od 2005. do 2007. godine, nikada se 'švicarac' ne bi dogodio'', rekao je Lalovac te potom pozvao Vladu i Sabor na punu aktivniju ulogu u uspostavi mehanizama zaštite.