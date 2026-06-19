PRESUDA O "ŠVICARCIMA"
Aleksić: Ne znam po čemu su sudili, ali po pravu nisu! Niti je pravno niti je moralno
Koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, komentirao je presudu Vrhovnog suda o kreditima u "švicarcima"
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Aleksić je ustvrdio kako je presuda Vrhovnog suda, kojom korisnici kredita u švicarskim francima ("švicarcima"), koji su ih konvertirali u eure, nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice proizašle iz ništetnih ugovornih odredbi, ali imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, protivna čitavom nizu hrvatskih zakona, europskih propisa i presuda i međunarodnih konvencija.
"Presuda devet sudaca Vrhovnog suda je svojevoljna i diksriminirajuća. Ne znam po čemu su sudili, ali po pravu nisu! Ovo niti je pravno niti je moralno. Najbolji su suci na najnižim razinama sudske vlasti, ali u Vrhovni sud se suci biraju po političkom ključu, a ne znanju, pa imamo to što imamo", ocijenio je Aleksić pa je pohvalio četvoricu sudaca koji su imali izdvojeno mišljenje i koji tvrde da konverzijom nije došlo do uklanjanja posljedica ništetnih ugovora.
"Presuda Vrhovnog suda je neustavna"
"Ta izdvojena mišljenja bit će dobri argumenti za sve koji krenu prema Ustavnom sudu ustavnim tužbama zahtijevati ukidanje protupravnih odluka Vrhovnog suda. Ustavni sud već ima najmanje pet ustavnih tužbi na ovu temu, morat će o tome odlučivati, a odluku očekujem do kraja godine", kazao je Aleksić. Povjerenja u Ustavni sud ima.
"Arbitrarnost i diskriminacija su razlozi zbog kojih je ta presuda neustavna. Kriteriji devetorice sudaca Vrhovnog suda nisu pravni, a ostavit ću za sebe što mislim o tome kakvi su to kriteriji, ali nisu pravni", naglasio je ekonomsko-pravni koordinator Udruge Franak.
Država štiti banke
Za banke kaže da su druga strana u postupku i da se kao i "lopovi koji kradu imaju pravo braniti", ali se brane da nisu ništa krive.
"Banke se brane da ništa nisu krive jer su Vlada RH, HNB i devet sudaca Vrhovnog suda rekli da su u pravu, a bile bi pred zidom da ih je država pritisnula, umjesot da ih štiti", istaknuo je Aleksić.
Smatra da su suci VS-a protupravno djelovali jer zanemaruju hrvatske zakone i pravo EU-a.
"Na snazi je visoki stupanj zaštite banaka, a ne potrošača"
"Pobijedile su banke, a ne načelo pune zaštite potrošača. S jedne strane se vlada i HNB hvale visokim stupnjem zaštite potrošača, ali u praksi nema tog visokog stupnja zaštite potrošača, nego je na snazi visoki stupanj zaštite banaka. Banke stalno rastu i muljaju, a građani RH jednostavno propadaju", kazao je.
Podsjetio na slučajh konverzije u Mađarskoj, ponovio kako će oštećeni u ovom slučaju zahtijevati puno obeštećenje jer su preplaćeni iznosi još uvijek na računima banaka.
"Ljudi su razočarani jer, za razliku od mene, oni su se nadali da će prevladati poštenje na Vrhovnom sudu. Ja sam realist, nikad se ne nadam", zaključio je Aleksić.
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