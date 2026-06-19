Aleksić: Ne znam po čemu su sudili, ali po pravu nisu! Niti je pravno niti je moralno

"Presuda devet sudaca Vrhovnog suda je svojevoljna i diksriminirajuća. Ne znam po čemu su sudili, ali po pravu nisu! Ovo niti je pravno niti je moralno. Najbolji su suci na najnižim razinama sudske vlasti, ali u Vrhovni sud se suci biraju po političkom ključu, a ne znanju, pa imamo to što imamo", ocijenio je Aleksić pa je pohvalio četvoricu sudaca koji su imali izdvojeno mišljenje i koji tvrde da konverzijom nije došlo do uklanjanja posljedica ništetnih ugovora.