neobična nezgoda
Akcija spašavanja u Zagrebu: Mladi labud "gurao nos tamo gdje mu nije mjesto", spasili ga građani
Mladog labuda koji je glavom zapeo uz stup stepeništa jednog zagrebačkog autoservisa spasili su građani koji su ga na vrijeme opazili i pozvali Oporavalište za divlje životinje Zoološkog vrta, čiji ga je djelatnik brzo oslobodio iz nezavidna položaja, izvijestio je ZOO.
Oglas
Riječ je o neobičnoj nezgodi mladog labuda, rekli su u ZOO-u.
Kažu kako u šali mogu reći da je "gurao nos tamo gdje mu nije mjesto", no znaju da je mladog labuda nešto drugo navelo da vrat ispruži kroz uski procjep. Možda je boju stepeništa zamijenio za vodu ili je u nezgodi kumovalo neko njegovo drugo neiskustvo. Međutim, razlog zbog kojeg se našao zarobljen, ostat će nepoznanica, napominju u ZOO-u.
No, taj je ljepotan u nezgodi imao sreće. Ljudi su ga na vrijeme opazili i pozvali ZOO da mu pomognu. Njihov kolega Igor iz terenske službe u nedjelju ga je oslobodio nezavidna položaja.
Iako mu nije nedostajalo posla, oslobađanje labuda razvrstao je među prioritete, a zahvaljujući tome mladi labud nije imao vremena dodatno se ozlijediti u pokušajima da se sam oslobodi.
Odvezli su ga u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Tamo ga je veterinar Tvrtko pregledao i zaključio: "K'o zmaj je! Zdrav je, snažan, pomalo i agresivan".
To znači, kažu u ZOO-u da će labud još malo ostati na promatranju te će ga u prirodu najvjerojatnije vratiti već za nekoliko dana.
Pred mladim je labudom upravo promjena perja. Labudovi bijelo perje dobivaju u drugoj godini života, kažu u zagrebačkom Zoološkom vrtu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas