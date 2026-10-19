Akcija spašavanja u Zagrebu: Mladi labud "gurao nos tamo gdje mu nije mjesto", spasili ga građani

Kažu kako u šali mogu reći da je "gurao nos tamo gdje mu nije mjesto", no znaju da je mladog labuda nešto drugo navelo da vrat ispruži kroz uski procjep. Možda je boju stepeništa zamijenio za vodu ili je u nezgodi kumovalo neko njegovo drugo neiskustvo. Međutim, razlog zbog kojeg se našao zarobljen, ostat će nepoznanica, napominju u ZOO-u.