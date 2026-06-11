EU kreće u obračun s ilegalnim migracijama: Stižu stroža pravila

“Zbog toga je važno da imamo i ta jasnija i operativnija pravila, kao i mogućnost koja se sada otvara s osnivanjem i povratničkih centara pa i izvan europskog teritorija”, rekao je, najavivši da za povrat više neće biti potrebna izravna veza pojedinih osoba sa trećim državama nego će to biti dovoljan poseban sporazum.