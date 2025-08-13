Oglas

Deseci tisuća podataka

Ako ste ikad prenoćili u Italiji, vaši osobni podaci možda su završili na dark webu

author
N1 Slovenija
|
13. kol. 2025. 17:14
hakeri, lozinka, laptop, kompjuter, hakerski napad, kibernetička sigurnost
Pixabay/ilustracija

Jeste li nedavno ljetovali kod zapadnih susjeda? Možda su i vaši osobni podaci završili na dark webu. Hakeri su u Italiji iz hotela ukrali podatke desetaka tisuća gostiju.

Oglas

Skupina hakera iz hotela u Italiji ukrala je podatke desetaka tisuća turista, koje sada prodaje na dark webu.

Podatke iz osobnih dokumenata koje gosti predaju prilikom prijave u hotel pribavili su u hotelima višeg cjenovnog razreda, među ostalim u Trstu, Veneciji, Milanu, na otoku Capriju i na španjolskoj Mallorci, priopćila je policija.

Kako prenose talijanski mediji, skupina Mydocs na dark webu posljednjih nekoliko dana nudi digitalne fotografije oko 70.000 putovnica, osobnih iskaznica i drugih identifikacijskih dokumenata. Za njih traže između 800 i 10.000 eura.

Prema navodima talijanske policije, hakeri su od lipnja nezakonito provaljivali u rezervacijske sustave različitih hotela i tako pribavili digitalne fotografije osobnih dokumenata koje su gosti predavali prilikom prijave. Navodno je riječ i o talijanskim i o stranim gostima.

Prema pisanju lista Corriere del Veneto, samo iz hotela Ca' dei Conti u Veneciji ukradeni su podaci s 38.000 dokumenata.

U Italiji se pri prijavi u hotel treba registrirati s osobnim dokumentima, koje na recepciji obično kopiraju. Pritom brojni hoteli koriste računalne sustave za automatsku digitalizaciju.

Teme
dark web hakeri

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ