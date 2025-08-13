Deseci tisuća podataka
Ako ste ikad prenoćili u Italiji, vaši osobni podaci možda su završili na dark webu
Jeste li nedavno ljetovali kod zapadnih susjeda? Možda su i vaši osobni podaci završili na dark webu. Hakeri su u Italiji iz hotela ukrali podatke desetaka tisuća gostiju.
Oglas
Skupina hakera iz hotela u Italiji ukrala je podatke desetaka tisuća turista, koje sada prodaje na dark webu.
Podatke iz osobnih dokumenata koje gosti predaju prilikom prijave u hotel pribavili su u hotelima višeg cjenovnog razreda, među ostalim u Trstu, Veneciji, Milanu, na otoku Capriju i na španjolskoj Mallorci, priopćila je policija.
Kako prenose talijanski mediji, skupina Mydocs na dark webu posljednjih nekoliko dana nudi digitalne fotografije oko 70.000 putovnica, osobnih iskaznica i drugih identifikacijskih dokumenata. Za njih traže između 800 i 10.000 eura.
Prema navodima talijanske policije, hakeri su od lipnja nezakonito provaljivali u rezervacijske sustave različitih hotela i tako pribavili digitalne fotografije osobnih dokumenata koje su gosti predavali prilikom prijave. Navodno je riječ i o talijanskim i o stranim gostima.
Prema pisanju lista Corriere del Veneto, samo iz hotela Ca' dei Conti u Veneciji ukradeni su podaci s 38.000 dokumenata.
U Italiji se pri prijavi u hotel treba registrirati s osobnim dokumentima, koje na recepciji obično kopiraju. Pritom brojni hoteli koriste računalne sustave za automatsku digitalizaciju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas