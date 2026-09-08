Aktivist iz Gospića nakon posljednjih nalaza: Zahtijevamo velike promjene jer je sada stvarno dosta

"Situacija se, možemo reći, pomaknula u pozitivnom smjeru, ali i dalje inzistiramo na onome što smo već rekli na prosvjedu - da nakon što se otpad odveze, krene sanacija terena i da se točno zna gdje ide i kako će tamo biti deponiran. Ništa nećemo dobiti ako taj otpad neadekvatno deponiramo drugdje. Bilo bi potrebno izgraditi spalionice i oko toga treba hitno djelovati. Prosvjed je artikulirao bolne i letargične točke našeg gospodarenja otpadom. A potrebne su radikalne promjene. Nadam se da će u roku od tri mjeseca krenuti sanacija. Jer, nama pokrivanje nije nikakva mjera. Koju ćemo pozdraviti ako ona znači sanaciju kao idući korak. Zahtijevamo velike promjene jer je sada stvarno dosta", zaključio je Ivan Brlić.