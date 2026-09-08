IVAN BRLIĆ
Aktivist iz Gospića nakon posljednjih nalaza: Zahtijevamo velike promjene jer je sada stvarno dosta
Ivan Brlić iz inicijative "Gospić je naš dom", u Novom danu s Hanan Nanić komentirao je nalaze vještačenja na odlagalištu, koji pokazuju prodor mikroplastike u podzemnim vodama.
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"Nažalost, potvrdilo se da postoje zabrinjavajući parametri. Dugo smo upozoravali na opasnost medicinskog infektivnog otpada na području PKK Velebit. Bitno nam je da ovdje djeluje struka i ona potvrđuje naša razmišljanja o opasnosti tog otpada. Potentan je, brzo djeluje i pokazuje parametre koji su uistinu pomalo šokantni. Naravno, najvažnije je da se naša voda može koristiti za piće", rekao je Brlić pa nastavio:
"Ključna su česta mjerenja, snažan monitoring i stručne analize. Mi nismo stručnjaci, ali oni upozoravaju i govore koliko su ovi podaci opasni. Ovo područje je fragilno, krško područje i nemamo vremena čekati."
"Ovo je dokaz o poroznosti krškog terena i da će se ovi procesi nastaviti. Ne znamo točno kad, ali u budućnosti je to moguće. Nije tu samo riječ o vremenu nego i sustavu. Vidimo da je premijer naglasio kvalitetnu sanaciju. Jasno je da se otpad mora maknuti s tog lokaliteta jer štetnim tvarima direktno utječe na podzemne vode."
Zahtjevi?
"Monitoring je ključan, odnosno, češće mjerenje vode. To se pojačalo i tako nešto nam ulijeva povjerenje. Dakle, nije kasno. Naša voda je dobra, pijem je i ja, ali potreban je snažniji monitoring. Imam djecu, ljudi su zabrinuti, često se govori o generalnoj slici upitne kvalitete vode. Zato nam je ključno stvoriti povjerenje, a to se može samo uz redovite nalaze i mjerenja stručnih institucija."
Sanacija je jedno od ključnih i najhitnijih pitanja.
"Situacija se, možemo reći, pomaknula u pozitivnom smjeru, ali i dalje inzistiramo na onome što smo već rekli na prosvjedu - da nakon što se otpad odveze, krene sanacija terena i da se točno zna gdje ide i kako će tamo biti deponiran. Ništa nećemo dobiti ako taj otpad neadekvatno deponiramo drugdje. Bilo bi potrebno izgraditi spalionice i oko toga treba hitno djelovati. Prosvjed je artikulirao bolne i letargične točke našeg gospodarenja otpadom. A potrebne su radikalne promjene. Nadam se da će u roku od tri mjeseca krenuti sanacija. Jer, nama pokrivanje nije nikakva mjera. Koju ćemo pozdraviti ako ona znači sanaciju kao idući korak. Zahtijevamo velike promjene jer je sada stvarno dosta", zaključio je Ivan Brlić.
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