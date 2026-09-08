Analitičar: Plenković i HDZ loše su komunicirali slučaj Gospić. Pravi rejting vidjet će se tek sljedeći mjesec

"Oni se mogu ujediniti oko jedne teme, poput ove s otpadom u Gospiću, no teško to mogu pretvoriti u neku koalicijsku suradnju jer su razlike prevelike. Sjetite se što su sve SDP i Možemo s jedne i Most s druge strane govorili jedni o drugima. Nisam siguran da bi to mogla biti koherentna priča. Također je indikativno da je Most u slučaju Gospić puno više "udarao" po Plenkoviću, nego po HDZ-u. Već se čula teza da bi Most mogao s HDZ-om ako ga vodi netko drugi, a ne Plenković, pa i taj moment treba držati na oku", kazao je Alavanja.