"TU NE POMAŽU SPINOVI"
Analitičar: Plenković i HDZ loše su komunicirali slučaj Gospić. Pravi rejting vidjet će se tek sljedeći mjesec
HDZ je u novom CRO Demoskopu, objavljenom u nedjelju, zabilježio najlošiji rejting u zadnje dvije godine i u mandatu treće po redu vlade Andreja Plenkovića - s 27 posto iz srpnja pao je na 25,3 posto.
S obzirom na slučaj Gospić i tamošnjih 37 tisuća tona mahom opasnog i ilegalno odloženog otpada, a za što se prozivaju Vlada te državne i lokalne institucije, pad rejtinga HDZ-a ne čudi, kao ni rast Mosta i Možemo! koji su uz lokalne građanske inicijative ponajviše govorili o toj temi.
HDZ je slično loš rejting (25,5 posto) imao i u travnju 2019. godine u vrijeme afera čija je protagonistica bila bivša ministrica Gabrijela Žalac. No tadašnji i sadašnji rejting HDZ-a još uvijek su daleko od najnižih koje je ta stranka imala u mjerenjima političkih raspoloženja građana. Nakon poraza na izborima 2011. HDZ je bio na samo 15 posto podrške, a u ljeto 2016. godine, nakon ostavke Tomislava Karamarka i pada vlade Tihomira Oreškovića, rejting stranke bio je 17 posto.
Rejting mjeren prije subotnjeg prosvjeda
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja smatra kako rejting HDZ-a u Crobarometru s kraja kolovoza, a zatim i u novom CRO Demoskopu još uvijek ne pokazuju pravu sliku.
"Eventualno veći pad rejtinga HDZ-a jednostavno se još nije stigao izmjeriti. Ova anketa (CRO Demoskop) mjerena je prije subotnjeg prosvjeda u Zagrebu pa ćemo pravo stanje i realne pomake u rejtingu vjerojatno vidjeti tek sljedećeg mjeseca. No i unatoč tomu, činjenica jest da je pad HDZ-a velik. No znamo li da je već deset godina na vlasti i uzmemo li u obzir političke okolnosti u Europi, HDZ i dalje dobro stoji i pokazuje se žilavim na krize", kaže.
"Jedino je Bačić priznao greške"
Alavanja ukazuje i na podatak iz CRO Demoskopa prema kojemu i HDZ i Andrej Plenković bilježe sličan pad popularnosti, što ranije nije bio slučaj.
"To je reakcija na Plenkovićevu reakciju u slučaju Gospić. HDZ i Vlada od početka nisu taj slučaj dobro kontrolirali niti dobro komunicirali, pogotovo od one Plenkovićeve pressice do danas. Jedino je ministar Branko Bačić priznao greške koje su učinjene. On se u toj situaciji puno bolje snašao nego ministrica zdravstva Irena Hrstić i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. One su dobile zadatak braniti tu priču, a nisu uspjele amortizirati ni početni strah, a potom ni gnjev građana koji je trebalo "ispuhati" prije prosvjeda", ističe Alavanja.
Komunikacijski propusti Vlade i HDZ-a u slučaju Gospić bili su, smatra Alavanja, posve očiti.
"Tu ne pomažu nikakvi spinovi jer u pitanju je opasni otpad i zdravlje ljudi. HDZ nije krizu dobro komunicirao jer, po mom mišljenju, nisu shvatili koliko je taj problem stvaran i u kojoj mjeri utječe na živote ljudi. Ta je priča krenula od tih ljudi, a ne zbog oporbenog politiziranja kako je tvrdio Plenković. U tome je bila ključna greška."
HDZ-ovi potencijalni partneri sve slabiji
Još jedan detalj u zadnjim anketama bode oči - sve veći jaz između četiri najjače stranke (HDZ, SDP, Možemo! i Most) u odnosu na sve ostale. Početkom ove godine i u Crobarometru i u CRO Demoskopu razlika između četvrte stranke po rejtingu, Mosta i sljedeće - a to je tada bio Domovinski pokret - bila je oko tri posto. Sada se ta razlika udvostručila pa je u zadnjem Crobarometru razlika između četvrtog Mosta i petog HSU-a bila 6,5 posto, dok je u CRO Demoskopu razlika između Mosta i stranke Drito na petom mjestu skoro osam posto.
Alavanja smatra kako je to problem za HDZ i njihov koalicijski potencijal.
"HDZ nije snažan kao ranije i prema ovim rezultatima ne može iznijeti neku buduću koalicijsku priču s potencijalnim partnerima jer su slabiji nego što su bili ranije", kaže.
"Most više udara po Plenkoviću nego po HDZ-u"
S druge strane, oporbeni SDP, Možemo! i Most zbrojeno imaju više od 40 posto podrške u tim anketama no njihova je sinergija upitna.
"Oni se mogu ujediniti oko jedne teme, poput ove s otpadom u Gospiću, no teško to mogu pretvoriti u neku koalicijsku suradnju jer su razlike prevelike. Sjetite se što su sve SDP i Možemo s jedne i Most s druge strane govorili jedni o drugima. Nisam siguran da bi to mogla biti koherentna priča. Također je indikativno da je Most u slučaju Gospić puno više "udarao" po Plenkoviću, nego po HDZ-u. Već se čula teza da bi Most mogao s HDZ-om ako ga vodi netko drugi, a ne Plenković, pa i taj moment treba držati na oku", kazao je Alavanja.
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