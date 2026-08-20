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ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

VIDEO / Predstavnik građana Like govorio o epidemiji raka: "Gospodin Zekanović se smije!"

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N1 Info
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20. kol. 2026. 09:52
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Sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode odvijala se danas u atmosferi velikih napetosti, a jedna od neumjesnih situacija dogodila se kad je Marija Selak Raspudić doviknula da se Hrvoje Zekanović smije dok predstavnik Gospićana govori o epidemiji raka gušterače

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Kako se može vidjeti i čuti na našoj snimci, dok predstavnik građanskih inicijativa iz Gospića govori kako postoji "velika epidemija raka gušterače" na područjima gdje je odložen opasni otpad, Marija Selak Raspudić doviknula je “Gospodin Zekanović se smije!”.

Pa dajte, molim vas, vi se smijete?!”, čuje se kako govori Selak Raspudić, a zatim Zekanović nešto dobacuje. Marin Miletić potom moli da se “zaustavi to bahaćenje”, a predsjednica Odbora Dušica Radojčić upozorava da nitko ne može govoriti bez njezine dozvole.

Potom je izrekla opomene i Hrvoju Zekanoviću i Miletiću.

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dušica radojčić gospić hrvoje zekanović marija selak raspudić marin miletić odbor za zaštitu okoliša opasni otpad otpad rak gušterače

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