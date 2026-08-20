VIDEO / Predstavnik građana Like govorio o epidemiji raka: "Gospodin Zekanović se smije!"

”Pa dajte, molim vas, vi se smijete?!”, čuje se kako govori Selak Raspudić, a zatim Zekanović nešto dobacuje. Marin Miletić potom moli da se “zaustavi to bahaćenje”, a predsjednica Odbora Dušica Radojčić upozorava da nitko ne može govoriti bez njezine dozvole.