Povijesna odluka Bruxellesa: Milijun potpisa za sigurniji pobačaj u cijeloj EU

Prema pojašnjenju Roxane Minzatu, sve države članice koje imaju zakonski reguliran i legalan pobačaj imat će pristup sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o fondu s podijeljenim upravljanjem, što znači da države same osmišljavaju projekte i odlučuju o iznosima, broju korisnica i kriterijima. Države koje to žele moći će koristiti sredstva kako bi pomogle ženama u ranjivim situacijama iz drugih članica da pristupe sigurnim pobačajima na njihovu teritoriju.