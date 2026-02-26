pravo na izbor
Povijesna odluka Bruxellesa: Milijun potpisa za sigurniji pobačaj u cijeloj EU
Europska komisija dala je zeleno svjetlo građanskoj inicijativi koja otvara mogućnost financiranja sigurnog prekida trudnoće iz europskih fondova. Riječ je o modelu koji bi ženama, neovisno o državi u kojoj žive, mogao olakšati pristup zdravstvenoj skrbi kroz suradnju među članicama
Odluka koja spašava živote
Izvršna potpredsjednica Europske komisije za socijalna prava i vještine Roxana Minzatu poručila je kako je moguće koristiti sredstva Europske unije za potporu naporima država članica u osiguravanju boljeg pristupa sigurnim i legalnim pobačajima, s ciljem smanjenja broja nesigurnih zahvata.
Europska povjerenica za pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib istaknula je kako će ova odluka – prije svega – spašavati živote. Naglasila je da je to postignuto zahvaljujući građanskoj inicijativi koja je okupila podršku diljem Europe oko jasnog cilja – sigurnog pobačaja za sve žene, neovisno o tome gdje žive i kolike su im financijske mogućnosti. Inicijativu je podržalo 1,2 milijuna građana Europske unije.
"Povijesni korak"
Hrvatski europarlamentarac Marko Vešligaj (S&D) odluku je nazvao povijesnim korakom i pobjedom za dostojanstvo i zdravstvena prava žena. Istaknuo je kako je Hrvatska među zemljama u kojima je ostvarivanje prava na pobačaj često otežano, zbog čega ovu odluku vidi kao važnu poruku da se dokidanje prava žena neće tolerirati.
Prema pojašnjenju Roxane Minzatu, sve države članice koje imaju zakonski reguliran i legalan pobačaj imat će pristup sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o fondu s podijeljenim upravljanjem, što znači da države same osmišljavaju projekte i odlučuju o iznosima, broju korisnica i kriterijima. Države koje to žele moći će koristiti sredstva kako bi pomogle ženama u ranjivim situacijama iz drugih članica da pristupe sigurnim pobačajima na njihovu teritoriju.
Projekt će se provoditi do 2029.
Projekt će se provoditi do 2029. godine, a iz Europske komisije poručuju da se ne radi o stvaranju novog europskog zakona, već o pružanju mogućnosti državama članicama da, u skladu sa svojim pravnim okvirom, omoguće dodatnu potporu.
Aktivistica za ženska prava Arijana Lekić Fridrih ocijenila je današnji dan velikim za demokraciju. Podsjetila je da je inicijativa krenula od male skupine ljudi, ali se proširila diljem Europske unije. Istaknula je kako sada slijedi pitanje provedbe u pojedinim državama članicama, no naglasila je da je danas prije svega dan za slavlje.
Odobrenjem inicijative postavljen je okvir i osigurana su sredstva, a ženama se prvi put otvara stvarna mogućnost prekograničnog pristupa uslugama pobačaja – korak koji bi pravo na izbor na razini Europske unije mogao učiniti konkretnijim nego ikada prije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
