Trump: Izrael je pristao. Približavamo se kraju ove 3000 godina stare katastrofe

Prije Trumpove objave, putem video poruke se u subotu navečer obratio izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručivši da u narednim danima očekuje povratak svih talaca koje Hamas drži u Gazi. Odbacio je tvrdnje kritičara koji kažu da je Hamas bio spreman to učiniti prije godinu ili čak dvije godine bez potpunog povlačenja IDF-a iz Gaze. "To je laž. Ono što je dovelo do promjene stava Hamasa bio je isključivo vojni i diplomatski pritisak koji smo izvršili", dodao je.