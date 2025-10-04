Trump želi Nobelovu nagradu. Povjesničar: To je nezamislivo

Trump je ovog tjedna rekao da bi bila "uvreda" za Sjedinjene Američke Države da on ne osvoji Nobelovu nagradu za mir, no stručnjaci u Oslu, gdje je sjedište odbora koje odabire dobitnike, tvrde da Trump u stvarnosti nema izgleda zbog svoje politike "Amerika na prvom mjestu" i stila koji izaziva podjele.