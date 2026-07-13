SPOMINJU SE I IMENA
Analitičar: Nije loše što SDP i Možemo! već dogovaraju podjelu resora. Nešto drugo je loše po njih
Kada u listopadu, kako su najavili, SDP i Možemo! potpišu koalicijski sporazum, do redovnih parlamentarnih izbora bit će još točno godinu i pol dana. Postavlja se pitanje je li mudra odluka da se tako rano sklopi koalicija, a pogotovo da se već dijele i budući resori.
Pozivajući se na visoke izvore iz SDP-a i Možemo!, Petra Maretić Žonja u Večernjem listu piše kako se već spominju i neka konkretna imena, a ne samo resori koji bi pripali pojedinoj stranci. Pa se uz Sinišu Hajdaša Dončića podrazumijevajućeg kao premijera i Sandru Benčić kao prvu potpredsjednicu Vlade, spominju i Boris Lalovac kao ministar zdravstva (bio bi prvi od 1990. naovamo na čelu tog resora, a da nije liječnik) te Josip Tica kao ministar financija.
"Loše je što informacije izlaze van"
Komunikacijski stručnjak i politički komentator Jerko Trgorlić smatra dobrim da se pregovori koalicijskih partnera o podjeli resora događaju ranije, ali ne i da se o tome čita i sluša u medijima.
"Ni taktički ni strateški nije loše što se spominju neka imena, ali je loše što to izlazi van. Pitanje je stižu li te informacije do medija kao probni baloni ili od onih koji se bore za pozicije u resorima", kaže.
Ni činjenicu da je buduća koalicija SDP i Možemo! praktički već mjesecima u predizbornoj kampanji, iako je do redovnih izbora više od godinu i pol dana, Trgorlić ne smatra lošom.
"Otkako je Hajdaš Dončić preuzeo SDP, ponašaju se kao koalicijski partneri i to je dobro. Povremeno im se događaju "gluhi telefoni" u nekim dnevnim operativnim stvarima, ali načelno, sve to djeluje prilično dobro. Opoziciji se u zadnjih deset godina zamjeralo da se prekasno uključivala u kampanje. Sada su odlučili djelovati na vrijeme i njihova razina aktivnosti nije loša."
"Među imenima sigurno ima probnih balona"
Ni rane pregovore o podjeli resora pa i imenima koji bi ih vodili Trogrlić ne smatra nužno lošim.
"Unutar obje stranke sigurno postoje ljudi koji se bore za svoje pozicije i svakako bi bilo dobro da se ti dogovori obave na vrijeme kako ih to ne bi opterećivalo pred samu kampanju ili u službenoj kampanji. Takve stvari znaju izazvati potrese u strankama i koalicijama pa ih je bolje obaviti na vrijeme kako bi koalicijski sporazum bio što čvršći. Siguran sam da i među imenima koja se spominju u javnosti ima probnih balona, možda i nekih želja koje neće biti ispunjene, ali načelno je mudrije ispregovarati to što prije kako bi se mogli baviti svojim programom i konkurentima, odnosno HDZ-om", kaže.
Tražit će im slabe točke i tvrditi da "već dijele plijen"
No rani ulazak u kampanju i informacije o pregovorima o raspodjeli resora i kadrova u njima otvaraju prostor i HDZ-u za ranije reakcije. Trogrlić kaže kako HDZ može uzvratiti tvrdnjama SDP i Možemo! "već dijele plijen", a i traženjem slabih točaka ljudima čija se imena budu spominjala u kadrovskim križaljkama.
"Od HDZ-a se očekuje ih po tom pitanju napada i napadat će, neće čekati skrštenih ruku, ali ne mislim da u tome ima neke prevelike izloženosti, osim ako među imenima ne bude netko tko ima svojih ranjivosti."
"Ni HDZ ne prima udarce skrštenih ruku"
Sve u svemu, svjedočimo iznimno ranoj kampanji u kojoj nisu samo SDP i Možemo!.
"Uvijek se kaže kako predizborna kampanja kreće već prvog dana mandata nove vlasti. No nikada prije intenzitet kampanje nije bio tako snažan dvije godine pred izbore. U tom intenzitetu nisu samo SDP i Možemo! već i Most i HDZ. Time se stvara tenzija u kojoj je onima na vlasti teško donositi neke odluke koje su dobre, ali nisu najpopularnije. Vrlo je izgledno da će vladajući odustajati od takvih odluka kada imaju opoziciju ovakve razine aktivnosti. S opozicijske strane to je dobra situacija, ali ni HDZ ne prima udarce skrštenih ruku. Sve se događa puno ranije nego ikad prije", ustvrdio je Trogrlić.
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