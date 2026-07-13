Analitičar: Nije loše što SDP i Možemo! već dogovaraju podjelu resora. Nešto drugo je loše po njih

"Unutar obje stranke sigurno postoje ljudi koji se bore za svoje pozicije i svakako bi bilo dobro da se ti dogovori obave na vrijeme kako ih to ne bi opterećivalo pred samu kampanju ili u službenoj kampanji. Takve stvari znaju izazvati potrese u strankama i koalicijama pa ih je bolje obaviti na vrijeme kako bi koalicijski sporazum bio što čvršći. Siguran sam da i među imenima koja se spominju u javnosti ima probnih balona, možda i nekih želja koje neće biti ispunjene, ali načelno je mudrije ispregovarati to što prije kako bi se mogli baviti svojim programom i konkurentima, odnosno HDZ-om", kaže.