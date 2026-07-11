SDP i Možemo: Situacija postaje ozbiljna. Dok se jedni bogate, većina je sve siromašnija

''Izgubili smo, od početka ruske agresije na Ukrajinu, 50 tisuća radnih mjesta u turističkoj industriji. Zašto? Zato što se taj rast troškova i inflacija ne mogu prebaciti na naša izvozna tržišta, građani tih tržišta imaju i drugi izbor, pa vidimo probleme koje imamo ove godine u turističkoj sezoni kada se govori o lipanjskoj rupi'', kazao je.